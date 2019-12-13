Эксперт: развитие первичного звена медицины должно затрагивать социальную сферу и дороги

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вопрос развития первичного звена здравоохранения, к которому относятся поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября, неотъемлем от проблем обеспечения медицинских кадров жильем и поддержки транспортной инфраструктуры. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ Ольга Кобякова.

Перечень поручений, утвержденный Путиным, был опубликован в пятницу на официальном сайте Кремля. Среди них - выделение 550 млрд на развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения, переход врачей на электронный документооборот, вопрос обеспечения медиков жильем, строительство и ремонт дорог и многое другое.

"Эти поручения направлены исключительно на улучшение ситуации в первичном звене здравоохранения. <…> При этом они охватывают не только самые актуальные вопросы самой сферы здравоохранения, что архиважно, но и сопутствующие, обеспечивающие ее вещи, такие как жилье и дороги, без которых нельзя ожидать радикального улучшения", - сказал Кобякова.

Первичное звено

Она отметила, что в последние 10 лет в сфере здравоохранения произошли существенные положительные изменения, но они в основном затронули специализированную и высокотехнологичную медпомощь. "Но первый контакт человека со здравоохранением происходит именно в первичном звене - и именно по нему у людей зачастую складывается точка зрения о всей системе. <…> Если все поручения будут осуществлены в указанные сроки, думаю, мы через очень короткое время не узнаем наше первичное звено", - подчеркнула ректор, отметив, что именно через первичное звено здравоохранения в год проходят более 1 млрд человек.

По ее словам, 550 млрд рублей, которые планируется выделить до 20245 года, помогут улучшить медицинскую инфраструктуру. "Сейчас многие здания и сооружения очень в этом нуждаются, поскольку важно не только то, насколько профессионально будет оказана помощь, но и в каких условиях", - считает Кобякова.

Эксперт заострила внимание и на том, что врачи будут уделять больше времени пациенту. "Отмечу поручения, направленные на замену бумажной документации электронной. Плюс часть функций, которые сегодня выполняет врач, будут переданы на уровень среднего медработника - это предварительный сбор жалоб, различные измерения. Они не требуют квалификации врача и позволят ему [больше] общаться с пациентом, заниматься вопросами диагностики и лечения", - сказала член Союза.

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Не менее важны, по мнению Кобяковой, вопросы, не относящиеся напрямую к здравоохранению. "Это поручения, касающиеся обеспечения врачей и средних медработников служебным жильем. Это исключительно важно, потому что дефицит кадров в основном в отдаленных населенных пунктах. А чтобы туда люди поехали, помимо хороших условий и зарплаты, необходимо в первую очередь наличие жилья", - считает она.

Остается актуальным для России и состояние дорог. "Можно сколько угодно говорить о том, что оборудование хорошее, есть ремонт, но если нет элементарных дорог к учреждениям здравоохранения, то сложно говорить о доступности медицинской помощи", - подытожила эксперт.