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Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

Карнавал в Алсте исключен из списка нематериального культурного наследия организации

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

В нем указывается, что соответствующее решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН), которая проходит с 9 по 14 декабря в Боготе (Колумбия). Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого, как отмечают в ЮНЕСКО, были допущены проявления антисемитизма.

"В связи с предложением, представленным секретариатом ЮНЕСКО, комитет основывал свое решение на том факте, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия", - указывается в сообщении. "ЮНЕСКО придерживается своих основополагающих принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами и осуждает все формы расизма, антисемитизма и ксенофобии", - подчеркивается на сайте международной организации.

Карнавал в Алсте проводится на севере Бельгии ежегодно. В 2010 году праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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