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Количество волонтеров на Ямале за год выросло в четыре раза

Их число достигло 10 тыс.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Число зарегистрированных участников волонтерского движения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за год увеличилось в четыре раза и достигло 10 тыс. человек. Об этом сообщил на открытии Форума добровольцев Ямала заместитель директора департамента молодежной политики и туризма региона Андрей Козлов.

"Мы недавно пробовали правильно понять, сколько на Ямале добровольцев, по-разному к этим цифрам подходили. На портале "Добровольцы России" [представителей Ямало-Ненецкого автономного круга] более 10 тыс., в прошлом году мы начинали с цифры 2-3 тыс. Такова наша статистика, на Ямале официально, мы знаем, работает 208 добровольческих объединений. Вовлеченность в эти объединения - порядка 6-7 тыс. добровольцев, эти цифры постоянно растут", - сказал Козлов.

Он отметил, что при этом количество людей, принявших участие в добровольческих акциях на территории региона, за год достигло 70 тыс. человек. В последнее время, по словам Козлова, популярность набирает направление "Волонтеры-медики": активно открываются новые отделения. Самым массовым добровольческим объединением он назвал "Волонтеров Победы".

Одним из первых мероприятий форума в пятницу стала питч-сессия с актрисой театра и кино Анастасией Денисовой и первым спортсменом-паратриатлетом из России, переплывшим Волгу, Ярославом Святославским.

"У меня были свои частные пожертвования, когда-то я этим занималась, непосредственно помогая неизлечимо больным людям. Сейчас это [волонтерство] - больше встречи. Каждому волонтеру нужно найти то, в чем он хорош, и пробовать что-то новое", - отметила Денисова в беседе с журналистами.

Святославский стал первым испытателем российского медицинского экзо-скелета ExoAtlet в качестве волонтера. "Сейчас, помимо меня, [в экзо-скелете] ходит еще около 100 ребят в разных реабилитационных центрах нашей страны и даже за рубежом", - добавил он, беседуя с журналистами.

О форуме

Первый Форум добровольцев Ямала состоялся в 2018 году в Салехарде, по его итогам губернатор региона Дмитрий Артюхов принял решение сделать мероприятие ежегодным.

Форум проходит в Новом Уренгое с 13 по 14 ноября, на него прибыли более 300 участников со всего региона. Организаторы форума - департамент молодежной политики и туризма ЯНАО при поддержке правительства региона, государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной Молодежный Центр", государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Молодежный центр технологий занятости".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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