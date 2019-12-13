В СЖР назвали возобновление работы сайта "Миротворец" грубым нарушением прав журналистов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Возобновление работы украинского сайта "Миротворец" грубо нарушает права российских журналистов. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данные журналиста "Известий" Алексея Лазуренко после его визита на Украину. Согласно размещенной на сайте информации, журналист назван "участником информационной спецоперации страны-агрессора (таковой постановлением Рады признана Россия - прим. ТАСС) против президента Украины и пропагандистских мероприятий против Украины".

"База "Миротворец" является ключевым критерием, который вбивает клин между нашими народами и нашими странами, разжигает противостояние между нами, - сказал Шафир. - Если возобновление работы "Миротворца" является действительным фактом, то этот факт нельзя назвать не чем иным, кроме как грубейшим нарушением прав не только журналистов, но и граждан наших стран. Вопрос о существовании базы нужно задать главе украинского государства. "Миротоворец" является первым вопросом, который должен быть закрыт руководством Украины".

Сайт "Миротворец" не имеет официального статуса, однако на практике людей из его черного списка украинские пограничники отказываются пускать в страну. К примеру, в пятницу на Украину не пустили журналиста "НТВ" Сергея Савина, который ранее был внесен в базу ресурса, сообщил УНН помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Сайт "Миротворец" 12 декабря сообщил, что будет вносить в свой список журналистов российских телеканалов "по умолчанию". Согласно приведенному перечню, в базу будут вносить журналистов Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "НТВ-Мир", "Звезда", Life и RT. В тот же день в перечне оказались имена журналистов телеканала "Звезда", посетивших Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет журналистам из РФ въезд в страну был закрыт.