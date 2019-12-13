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Глава Башкирии потребовал от владельцев магазинов за сутки убрать из продажи снюс

Радий Хабиров отметил, что к тем, кто этого не сделает в установленный срок, будут приняты меры

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал от владельцев магазинов региона в течение суток убрать из продажи снюс. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

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"Так называемые снюсы стали проблемой и у нас. 11-летний ребенок в Стерлитамаке вчера попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как проглотил такой леденец. Сегодня, как мне докладывают, прокуратура проводит проверку и даст оценку этому случаю. Вообще Госдума РФ в ближайшее время примет поправки о запрещении аналогов этой дряни. Владельцам магазинов даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков. Кто не поймет - поговорим по-другому", - написал он.

Группа депутатов от фракции КПРФ 4 декабря внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс (сосательный табак). Инициативу поддержал Минздрав России и омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

Снюс - один из видов бездымного табака. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Согласно законодательству, за нарушение запрета грозит штраф: для физических лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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