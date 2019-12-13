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Кабмин утвердил план реализации II этапа Нацстратегии действий в интересах женщин

План включает 21 мероприятие

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации II этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин, который включает в том числе мероприятия по профилактике и предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин.

"В целях продолжения реализации стратегии в 2019-2022 годах подписанным распоряжением утвержден план реализации II этапа стратегии. План включает 21 укрупненное мероприятие по основным направлениям стратегии", - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства, опубликованного в пятницу на сайте кабмина.

Отмечается, что план мероприятий по реализации I этапа стратегии, утвержденный кабмином 14 марта 2018 года, был выполнен.

В документе содержатся мероприятия по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, по улучшению экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния, по профилактике и предупреждению социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, по расширению участия женщин в общественно-политической жизни, по развитию международного сотрудничества, по обеспечению реализации политики в интересах женщин.

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