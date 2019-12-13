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Путин отметил рост результатов российской команды по рабочим профессиям

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прошел в Казани с 22 по 27 августа. Россию представляли 63 конкурсанта

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве по рабочим профессиям WorldSkills.

В рамках рабочей поездки в Татарстан в пятницу глава государства встретился с руководителем республики Рустамом Миннихановым. Тот поблагодарил президента за проведение смотра рабочего мастерства в Казани, отметив, что это - большое наследие для региона.

"Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались", - добавил Минниханов.

"Ну, это хороший результат", - подчеркнул Путин.

Глава Татарстана в ответ с улыбкой отметил: "Да, второе место - тоже призовое".

"Главное, что прогресс очень большой", - заявил Путин.

Глава региона согласился, напомнив, что ранее российская национальная сборная занимала пятое место. "Конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить", - добавил Минниханов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прошел в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем приняли 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходили по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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