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Ростовского школьника, пострадавшего за значок с Лениным, вовлекут в молодежный парламент

В администрации города сообщили, что учитель, отругавший ученика за то, что тот высказал свою политическую позицию перед депутатом "Единой России", извинился перед подростком и его родителями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Школьнику из города Шахты Ростовской области, которого оскорбили за открытое выражение политических взглядов на встрече с депутатом от "Единой России", принесли извинения, и теперь хотят вовлечь его в работу молодежного парламента. О том, как в подростке, который ходит в школу со значком с Лениным, разглядели потенциал активиста, ТАСС рассказала в пятницу председатель комитета заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Стенякина присутствовала на тематическом уроке накануне Дня Конституции в одной из школ города Шахты. "Тот мальчик, вокруг которого все разворачивается, стал первым, кто вступил в диалог и начал выступать от своей группы, отвечать на вопросы и выступал очень интересно. Я даже поинтересовалась о нем у директора. У него были очень содержательные, интересно сформулированные ответы, он прекрасно держался перед аудиторией", - рассказала депутат.

По ее словам, в конце урока ребенок от имени всего класса подарил ей цветы, тогда Стенякина заметила у подростка значок с Владимиром Лениным и спросила, почему он его носит. Мальчик ответил, что собирается вступить в КПРФ. "Я похвалила его за то, что у него есть своя позиция, о которой он может открыто заявлять. Кто-то сбоку сказал, что Екатерина - член партии "Единая Россия", и мальчик абсолютно в шутку сказал: получается, что мы с вами политические враги, по разные стороны баррикад", - говорят Стенякина.

В пятницу в Telegram-канале Baza появилась информация, что после урока учитель в нецензурных выражениях отругал ученика за то, что тот высказал свою политическую позицию перед депутатом "Единой России". Как сообщили ТАСС в администрации города, в школе проводится служебная проверка, а учитель извинился перед подростком и его родителями.

Стенякина заверила, что, находясь в школе, никакого напряжения по поводу произошедшего с ребенком диалога не заметила, а о "санкциях" в отношении школьника за политический активизм узнала только из новостей и теперь собирается на следующей неделе еще раз приехать в школу. Однако уже сейчас, по ее словам, она дала поручение молодежному парламенту в городе Шахты включить своего "политического оппонента" в состав этого органа.

"Это очень позитивный мальчик, мне он очень понравился. Его нужно вовлекать в работу молодежного парламента, чтобы он был включен в молодежные проекты в городе", - заключила депутат.

Теги
РоссияРостовская область
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