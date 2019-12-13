Twitter заблокировал учетную запись Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация социальной сети Twitter заблокировала действие официального аккаунта Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель пресс-службы агентства.

"В настоящее время администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации, - сказал представитель. - Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией".

В Россотрудничестве добавили, что "аналогичная ситуация произошла также с официальными аккаунтами других организаций, которые размещали посты по этой теме.

"В настоящее время мы ждем более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки", - сообщили в пресс-службе.