Кировские власти хотят создать ТОР, связанную с будущим научным центром "Биополис"

КИРОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области готовят заявку в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего развития в Оричевском районе, где формируется научно-образовательный центр "Биополис". Об этом в пятницу сообщил ТАСС Михаил Некрасов, генеральный директор компании "Нанолек", которая является участником "Биополиса".

"Биотехнологии - одна из стратегических задач развития области. Все начиналось с промышленного биотехнологического кластера, а сейчас мы создаем научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня "Биополис". Правительством [области] принято решение о том, что здесь будет создана территории опережающего развития, которая позволит нам развивать промышленные проекты, привлекать инвесторов. Думаю, [этот вопрос] мы решим в 2020 году. Сейчас готовится заявка в Минэкономразвития на создание ТОР", - сказал Некрасов.

Он уточнил, что на территории района планируют создать современный муниципалитет с комфортным жильем и развитой инфраструктурой. "Здесь будет кампус Вятского государственного университета, инфраструктура - жилье, спортивные площадки, школы и детские сады", - добавил глава компании.

По данным областного правительства, центр "Биополис" займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин, препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Участниками "Биополиса" станут ведущие научно-исследовательские центры, такие как Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании "Нанолек" и "Инвак". Председателем наблюдательного совета центра "Биополис" станет глава региона Игорь Васильев.

В Кировской области зарегистрирован кластер в сфере биотехнологий. В его состав входят 16 компаний: научные организации и предприятия "Нанолек", "Авва рус", "Агровет", Кировская фармацевтическая фабрика, "Росплазма", Вятский государственный университет и Кировский государственный медицинский университет, предприятия по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарств.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других. В компании трудятся около 700 человек.