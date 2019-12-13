Прокуратура Астрахани возбудила дело в отношении газодобытчиков после жалоб на запах

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении общества "Газпром добыча Астрахань" [крупнейшее газодобывающее предприятие на юге России, дочернее предприятие "Газпрома"] после массовых сообщений от жителей Астраханской области о запахе газа на улицах. Об этом в пятницу в ходе заседания межведомственного оперативного штаба сообщил начальник отдела по надзору за исполнением земельного законодательства и законов в экологической сфере прокуратуры Астраханской области Сергей Малышев.

Ранее с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщалось, что с 21:25 10 декабря до 02:42 11 декабря в МЧС поступило 347 звонков от населения Астрахани в связи с запахом газа. Были проведены замеры воздуха на территории города на содержание концентраций вредных веществ, но превышение ПДК не зафиксировано. В Главном управлении МЧС России по области был создан межведомственный оперативный штаб, прокуратура начала проверку, ситуацию на личный контроль взял губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В отношении общества "Газпром добыча Астрахань" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 3 статьи 8.21 КоАП ("Нарушение правил охраны атмосферного воздуха"). Будет проведено расследование, есть необходимость опроса большого количества лиц, проведения исследований, установления причинно-следственной связи между выбросами, действием или бездействием общества", - сказал Малышев.

Замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Антонина Малышева сообщила, что при проведении 10 декабря обследования на одном из постов контроля загазованности (ПКЗ) предприятия было выявлено превышение по сероводороду от полутора до ста раз.

"Кроме того, с подветренной стороны ПКЗ №9 расположен пункт подготовки газа - ППГ 4. Было зафиксировано, что на скважине 44.50, которая, по словам представителей газоконденсатного комплекса, находится в холодном отстое, с 9 по 12 [декабря]) зафиксирован сбой параметров, то есть превышение температуры и давления. Предположительно, запах все-таки образовался от каких-то технических сбоев на данной скважине", - заметила Малышева.

По ее словам, к осмотру скважины необходимо привлечь представителей Ростехнадзора, чтобы они дали оценку промышленной безопасности. Врио начальника ГУ МЧС по региону Алексей Мурзин потребовал, чтобы работа началась уже в субботу, невзирая на выходные. Это необходимо, чтобы выяснить истинные причины появления запаха газа и не допустить повторения случившегося. Проведение проверок на других крупных промышленных объектах также будет продолжено.

ТАСС пока не располагает комментарием общества "Газпром добыча Астрахань".