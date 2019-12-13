МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. МЧС Москвы распространило экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях и просит горожан быть предельно острожными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до девяти утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

В связи с непогодой столичный главк МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.