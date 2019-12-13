{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

Неблагоприятная погода ожидается в столице до девяти утра 14 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. МЧС Москвы распространило экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях и просит горожан быть предельно острожными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до девяти утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

В связи с непогодой столичный главк МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Куликовом поле откроют экскурсионный маршрут по всем объектам посещения
Историко-экологическая тропа позволит гостям отправиться на прогулку в любую погоду пешком или на экологичном средстве передвижения - велосипеде или бричке, сообщает пресс-служба музея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС