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В Карелии в 2019 году расселили более 5,3 тыс. кв. м ветхого жилья

До 2025 года в республике планируется расселить 160 тыс. кв. м жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии расселили более 5,3 тыс. кв. м аварийного жилья, что на 78% больше первоначального плана на 2019 год. Об этом на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики рассказал полномочный представитель президента в Северно-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.

По первоначальному плану в 2019 году власти республики должны были расселить 3 тыс. кв. м аварийного жилья. "На 1 декабря 2019 года в республике расселено 5,328 тыс. кв. м, что на 78% превышает плановый показатель 2019 года. Таким образом, целевые показатели 2019 года в регионе выполнены", - сказал Гуцан.

С 1 января 2017 года около 1700 многоквартирных домов в республике признали аварийными. До конца года органы местного самоуправления признали аварийными еще около 1 тыс. домов.

В 2019 году Карелия получила из федерального бюджета 740 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Всего до 2025 года республике выделят более 7 млрд рублей для расселения 160 тыс. кв. м жилья. За этот период планируется переселить более 9 тыс. человек. При этом, по оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ, реально нуждаются в новом жилье 28 тыс. людей, проживающих в аварийных домах.

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РоссияКарелия
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