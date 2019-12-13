Парламентская делегация из России посетила бразильскую аграрную обсерваторию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 декабря. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с зампредседателя комитета по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым посетила бразильскую сельскохозяйственную обсерваторию. Об этом депутат рассказал в пятницу ТАСС.

"Наш визит прошел очень познавательно с точки зрения знакомства с тенденциями в мировом сельском хозяйстве ", - указал парламентарий. По его словам, сопровождавший российских депутатов в ходе визита первый замминистра сельского хозяйства южноамериканской республики Маркус Монтес рассказал о том, как создаются новые гибриды растений в том числе на основе технологий ГМО.

Вместе с тем, депутат напомнил, что в России действует запрет на выращивание ГМО растений. "Мы посмотрели, как это происходит <...> Есть хороший повод задуматься о том, как нам дальше выстраивать отношения", - подытожил Плотников.

Как полагает политик, инструменты депутатской дипломатии можно было бы задействовать для обмена знаниями в области агропромышленности и совершенствования технологической базы сельхозпроизводства, а также для активизации профильных бизнес-контактов. "Бразилия серьезными темпами продвигается вперед, наращивает производство зерновых, кукурузы, сои, арахиса, растет поголовье [скота], - констатировал он. - Все это происходит с использованием самых современных технологий и достижений биоинженерии".

Бразильская сельскохозяйственная обсерватория, начавшая работу в сентябре 2019 года, является совместным проектом Минсельхоза республики, национальной исследовательской сельхоз корпорации (Embrapa) и профессионального отраслевого объединения. В рамках структуры осуществляется мониторинг реализации 18 стратегических проектов министерства, направленных на повышение конкурентоспособности и производительности аграрного сектора страны, аккумулируется и обрабатывается соответствующая статистика и информация. Как ожидается, получаемые аналитические данные будут востребованы в части оперативного управления отраслью и снижения рисков.