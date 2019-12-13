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В Чили объявлен двухдневный траур по погибшим пассажирам и экипажу самолета ВВС

На борту самолета находились 38 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Чили объявили 14 и 15 декабря днями траура по пассажирам и экипажу самолета ВВС республики, который разбился по пути в Антарктиду. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Правительство объявило двухдневный траур, чтобы почтить память 38 человек, которые находились на борту самолета ВВС Чили", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, "в знак солидарности с родственниками" по всей стране будут приспущены флаги.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Согласно данным ВВС, находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, по которому на базу поставлялось топливо. В 18:13 (00:13 мск вторника) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

В четверг ВВС республики подтвердили, что нашли обломки самолета и останки людей, находившихся на борту.

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