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Якутский интернет-портал в сфере экологии победил во всероссийском конкурсе

Портал "One Click Якутия" получил две номинации в рамках финального этапа премии "Цифровые вершины"

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Интернет-портал "One Click Якутия", который разрабатывается властями для мониторинга экологической ситуации и контроля за окружающей средой, признан "Лучшим региональным IT-решением в сфере экологии" в рамках премии "Цифровые вершины". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий в субботу.

Премия "Цифровые вершины" - конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной продуктивности. Премия учреждена с 2016 года, чтобы помочь лучшим отечественным разработчикам рассказать потребителям о преимуществах и пользе, которую они могут принести бизнесу и государству.

"В рамках финального этапа премии "Цифровые вершины" Якутия получила две номинации - "За активное продвижение цифровых решений в регионе" и "Лучшее региональное IT-решение в сфере экологии" за проект "One Click Якутия", - говорится в сообщении.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что комплексная платформа "One Click Якутия" практически разработана. Портал будет отслеживать при поддержке гражданских активистов экологическую ситуацию в любой точке республики. Также люди смогут сообщать через сервис о той или иной проблеме, предлагать добровольческие проекты и реализовывать их с помощью портала. В платформу также войдут площадка для краудфандинга и новостная лента, которую планируется сделать бесплатной для жителей арктических районов. После запуска в проект будут интегрированы муниципальные сервисы, в частности, уже работающий подобный портал для города Якутска.

Теги
РоссияЯкутия
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