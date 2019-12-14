Военные медики России оказали помощь более чем 110 тыс. жителей Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 14 декабря. /ТАСС/. Врачи медицинских отрядов специального назначения (МОСН) уже оказали медицинскую помощь более чем 110 тыс. жителей Сирии. В настоящее время медицинские специалисты Министерства обороны РФ помогают сирийцам в городе Кобани (провинция Алеппо) на севере республики.

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский рассказал журналистам, что только за первый день за медпомощью обратились 50 жителей Кобани. Однако впереди еще много работы, очередь к российским медикам стоит с раннего утра.

Люди приходят с разными проблемами, у многих из них запущенные болезни - исследования и диагностику с помощью современного оборудования местным жителям не проводили очень давно. "У ребенка кашель и высокая температура, он весь горит. Надеюсь, что ваши врачи помогут", - рассказывает женщина из Кобани Самира Бутон.

Еще один горожанин - Халиль Хаджахсен - привел на прием своего сына ранним утром. У мальчика врожденный порок сердца. "Я переживаю за своего сына - мы обращались и к турецким врачам, и к сирийским. До сих пор нет точного диагноза. Сегодня - пришел сюда с последней надеждой", - поделился он.

Крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.