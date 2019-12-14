Мать и ее шестилетнего сына нашли живыми в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Женщину с ребенком, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись, нашли в Ставрополе живыми. Об этом в субботу сообщило журналистам краевое следственное управление СК РФ.

В следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение, что 9 декабря 46-летняя Назели Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома и не вернулись. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку.

"Благодаря слаженной работе СКР и МВД их удалось найти. По предварительным данным, никаких преступлений в их отношении совершено не было", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе опроса.