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В СФ заявили, что проект о борьбе с домашним насилием изменят после обработки отзывов

Характер изменений станет понятен только после 15 декабря, сообщила сенатор Инна Святенко
Здание Совета Федерации Федерального собрания Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Совета Федерации Федерального собрания
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Изменения в текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия однозначно будут внесены после обработки всех отзывов и предложений, поступивших на сайт Совета Федерации, характер этих изменений станет понятен только после 15 декабря, сообщила ТАСС первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, которая входит в рабочую группу по разработке документа.

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На вечер пятницы в разделе "Обсуждения" на сайте верхней палаты парламента под законопроектом о профилактике домашнего насилия оставили почти 10,5 тыс. комментариев. Срок приема отзывов на данный законопроект истекает 15 декабря.

"Отзывы мы еще не обработали, потому что они еще поступают. Изменения [в законопроекте] однозначно будут. Конечно, для этого же все и делали, выставляли на сайте, именно для этого", - пояснила Святенко.

Она добавила, что как минимум до 16 декабря никто также не сможет сказать, каким нормам или статьям законопроекта было посвящено наибольшее количество отзывов.

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованный ранее на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

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