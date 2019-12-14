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Васильева: около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях мобильные телефоны в классах запретили 100% школ, отметила министр просвещения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева на "Деловом завтраке" в "Российской газете", отрывок из интервью с ней опубликован в субботу на сайте издания.

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"Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков", - сказала она.

По словам Васильевой, в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях мобильные телефоны в классах запретили 100% школ. Кроме того, более половины школ запретили использование телефонов в Магаданской (53,3%), Кемеровской (67,3%), Курганской (50,9%), Свердловской (65,3%) областях, а также в Пермском крае (58,8%), республике Марий Эл (63,8%) и Удмуртской республике (60,9%). "Это абсолютно проверенные данные", - заверила Васильева.

"Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения <...> Мы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно", - добавила министр.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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