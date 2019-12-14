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Опрос: около 30% жителей России являются курильщиками

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" Наталья Комарова отметила, что распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Около 30% жителей России являются курильщиками, следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

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"Это большие цифры. Распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер", - отметила директор центра Наталья Комарова. При этом около 8% курящих россиян курят вейпы, кальяны и сигареты без фильтра, говорится в документе.

По данным исследователей, подавляющее большинство курильщиков в стране - 97% - приобретают сигареты с фильтром. При этом часть курят как обычные, так и электронные сигареты (11-12% от общего числа курящих россиян).

Курильщиками в России в основном являются мужчины, выработавшие такую привычку в возрасте 15-20 лет. К 20 годам обычные сигареты пробовали около 59,2% молодых людей в стране, а электронные - 33,4%.

В опросе, проведенном "Сколково", приняли участие 1,5 тыс. человек от 18 лет и старше, живущих во всех типах городов и сельской местности во всех федеральных округах.

Борьба с курением в России

Минздрав России последовательно выступает против электронных сигарет, которые получают в последние годы все большее распространение. Министерство поддержало инициативу приравнять электронные сигареты к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу (например, ввести штрафы за курение вейпов в местах, где запрещено курение табака). Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 11 декабря.

Как отмечали в Минздраве, регулирование оборота электронных сигарет и вейпов является одним из ключевых положений антитабачной концепции на период до 2035 года, утвержденной в ноябре. Документ предполагает, в частности, сокращение доли курильщиков среди взрослых с нынешних 29% до 21% к 2035 году.

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