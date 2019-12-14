Росприроднадзор предписал Сегежскому ЦБК устранить нарушения с выбросами

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 декабря. /ТАСС/. Плановая проверка Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате в Карелии выявила превышение уровня загрязняющих веществ в промышленных выбросах и сточных водах предприятия, ведомство выдало ЦБК предписание об устранении нарушений, сообщили ТАСС в центральном аппарате Росприроднадзора.

Проверка на комбинате прошла после массовых жалоб местных жителей на ухудшение экологической обстановки в городе. В социальных сетях люди писали о тумане с едким запахом, загрязнении снега и гибели птиц, связывая происходящее с деятельностью ЦБК.

"По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований", - говорится в ответе на запрос. Результаты экспертизы показали, что в выбросах комбината превышен предельно допустимый уровень содержания сероводорода, сажи, бензпирена и оксида углерода. При проверке сточных вод Росприроднадзор зафиксировал превышение уровня фосфат-ионов, сульфатов, нефтепродуктов, фенолов, железа, марганца, меди.

"Решается вопрос о привлечении АО "Сегежский ЦБК" и виновных должностных лиц к административной ответственности", - отметили в надзорном ведомстве.

После жалоб жителей Сегежи свои проверки также начали другие надзорные ведомства, а следственное управление СК РФ по Карелии объявило о доследственной проверке. Исследования Роспотребнадзора на территории города не выявили превышения уровня вредных веществ в пробах воды и воздуха. Специалисты Минсельхоза Карелии также не нашли взаимосвязи между гибелью птиц и работой предприятия.

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат основан в 1939 году на берегу озера Выг и находится в карельском моногороде Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2014 году комбинат приобрело ПАО "АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой около 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.