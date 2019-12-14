Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в тексте.