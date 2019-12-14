В правительстве утвердили перечень специализированных продуктов для детей-инвалидов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2020 год. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"В перечень на 2020 год включены 76 специализированных продуктов для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями", - говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства.

Отмечается, что в список на будущий год был дополнительно включен 1 специализированный продукт (стерилизованный "Нутриэн Стандарт" для энтерального (зондового) и перорального питания детей старше трех лет, больных муковисцидозом).

В 2016 году специализированный перечень продуктов питания включал 54 продукта, в 2017 году - 69 продуктов, в 2018 году - 71 продукт, в 2019 году - 75 продуктов.