Приставы опровергли публикации СМИ о десятках миллионов невыездных должников

В пятницу после публикации статьи в "Известиях", где на основании данных ФССП и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) о числе долгов по кредитам, штрафам ГИБДД и по жилищно-коммунальным услугам был сделан вывод о том, что число невыездных должников может достичь 25 млн человек, ряд интернет-изданий написали, что такое число россиян уже находится в списке должников, ограниченных в выезде.

"ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян", - говорится в заявлении службы приставов, подступившем в ТАСС. Там отметили, что "всего, по данным ФССП России по состоянию на 01.11.2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации" (из них 1,4 млн или 40% составили должники по алиментам - прим. ТАСС).

Тем самым, число должников, ограниченных в праве выезда из России в этом году, даже сократилось: на 1 июля в стоп-листе находились 3,58 млн человек.