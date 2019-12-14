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Приставы опровергли публикации СМИ о десятках миллионов невыездных должников

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что по состоянию на начало ноября действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла публикации ряда СМИ о десятках миллионов россиян, ставших невыездными из-за долгов.

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В пятницу после публикации статьи в "Известиях", где на основании данных ФССП и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) о числе долгов по кредитам, штрафам ГИБДД и по жилищно-коммунальным услугам был сделан вывод о том, что число невыездных должников может достичь 25 млн человек, ряд интернет-изданий написали, что такое число россиян уже находится в списке должников, ограниченных в выезде.

"ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян", - говорится в заявлении службы приставов, подступившем в ТАСС. Там отметили, что "всего, по данным ФССП России по состоянию на 01.11.2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации" (из них 1,4 млн или 40% составили должники по алиментам - прим. ТАСС).

Тем самым, число должников, ограниченных в праве выезда из России в этом году, даже сократилось: на 1 июля в стоп-листе находились 3,58 млн человек.

Теги
Россия
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