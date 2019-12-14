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Новая система обращения с ТКО

Ввоз мусора из Москвы во Владимирскую область не предусмотрен территориальной схемой

Ввоз ТКО возможен только в рамках дополнительных соглашений, которых у региона со столицей нет, сообщили в пресс-службе администрации области

ВЛАДИМИР, 14 декабря. /ТАСС/. Территориальная схема обращения с отходами на территории Владимирской области не предусматривает ввоз мусора из соседних регионов, в том числе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в областной администрации, комментируя публикацию в "Коммерсанте" о существовании таких договоренностей.

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"Администрация области официально сообщает, что по распоряжению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, в настоящее время таких соглашений нет", - уточнили в администрации.

В субботу газета "Коммерсант" опубликовала материал о проекте территориальной схемы обращения с отходами Москвы, согласно которому за десять лет Москва вывезет свыше 15 млн тонн мусора в Калужскую и около 9 млн тонн - во Владимирскую области. В частности, уже в 2020 году в экотехнопарк в Износковском районе Калужской области будет вывезено более 1,5 млн тонн столичных отходов. Также 666 тыс. тонн столичного мусора отправят во Владимирскую область

Территориальная схема по обращению с отходами во Владимирской области была актуализирована в 2019 году и начнет действовать в конце декабря.

Теги
РоссияВладимирская областьКалужская областьСипягин, Владимир ВладимировичНовая система обращения с ТКО
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