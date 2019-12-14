Кубань сформирует базу площадок для развития делового туризма

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Власти на Кубани намерены сформировать базу данных деловых площадок и сделать их доступнее для организаторов всероссийских и мировых мероприятий, чтобы увеличить количество событий, проводимых в регионе. Об этом сообщила в интервью ТАСС и.о. директора ГБУ "Курорты Краснодарского края" Юлия Панькова.

Краснодарский край является лидером туристической отрасли в России, в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель. После проведения крупных мировых спортивных событий, таких как чемпионат мира 2018 года и зимние Олимпийские игры, в Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике и других крупных городах сформировалась развитая инфраструктура, которая привлекает отдыхающих.

"Что касается делового туризма, то оставшаяся инфраструктура сейчас активно продолжает развиваться и в этом направлении: строятся новые отели, расширяется спектр предоставляемых услуг. Мы активно начинаем развивать майс-направление - это рабочий, или деловой туризм. Мы намерены инициировать проведение гораздо более широкого спектра различных форумов. Мы сейчас формируем базу данных, где у нас будут собраны все площадки, чтобы потенциальные организаторы мероприятий всероссийского и международного уровней могли с ней знакомиться при выборе мест их проведения,", - сказала Хазанова.

Она отметила, что при выборе площадок для проведения мероприятий основным мотивирующим фактором в пользу Краснодарского края у потенциальных организаторов может стать высокий уровень сервиса в регионе.

"Если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то здесь он наиболее высокий. Например, если брать такие горнолыжные курорты, как Красная поляна, Роза Хутор, то туристы едут на отдых не только потому, что это объекты олимпийского наследия, но и потому что там высокое качество обслуживания", - добавила собеседница агентства, уточнив, что основные площадки для майс-туризма сконцентрированы в Сочи, Краснодаре и других крупных курортных городах.

В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек. Власти на Кубани позиционируют регион, как круглогодичный курорт, для этого ведутся работы по благоустройству, разрабатываются новые туристические маршруты. В Краснодарском крае существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, развлекательный и круизный, активный, деловой, событийный, образовательный, и аграрный туризм.