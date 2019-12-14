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Гидрометцентр прогнозирует аномальное потепление в европейской части России

Температура превысит обычные для декабря значения на 5-8 градусов
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Погода на европейской территории России станет аномально теплой в ближайшие дни. Самое большое отклонение от нормы будет отмечаться в северо-восточных районах страны, в Ненецком автономном округе и в Республике Коми, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов и больше будет походить на ноябрьскую. Причем самое большое отклонение от нормы будет отмечаться в северо-восточных районах, в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Вместо 30 градусных морозов там всего от 10 до 15 ниже нуля, днем минус 3-8, а местами и вовсе оттепель", - сообщают метеорологи.

Отмечается, что причина аномалии заключается в атлантических циклонах. "Один такой небольшой циклон принесет в Мурманскую область снег и повышение температуры до нуля - минус 5 градусов. Столько же в выходные ожидается в Архангельской и Вологодской областях. Там пройдет мокрый снег, местами возможно его налипание на провода и деревья", - пояснили в Гидрометцентре.

По данным метеорологов, около нуля градусов ожидается в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. Центральный район России в субботу еще останется в области повышенного атмосферного давления, а небольшие осадки пройдут только в отдельных районах, возможны туман и гололед. Термометры покажут ночью от нуля до минус 5 градусов, днем от 4 мороза до 3 тепла. В воскресенье ситуация изменится: ожидаются дождь и мокрый снег, ветер усилится до 15 м/с. Температура повысится на 2-3 градуса.

Поволжье в субботу обойдется без осадков, ночью до 15 мороза, днем минус 2-7. В воскресенье небольшой снег пройдет только на Верхней Волге, а также в Саратовской и Пензенской областях, при этом температура существенно не изменится. В то же время на юге европейской территории страны местами пройдут осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах ожидаются туманы, а также гололеда и изморозь."В Крыму в выходные дни пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ожидается туман. Ночью 2-7 тепла, днем плюс 9-14. По расчетам, в начале следующей недели осадков не ожидается, температура существенно не изменится, но вот ветер усилится до 15 м/с", - уточнили в Гидрометцентре.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд  сообщил ТАСС, что с воскресенья москвичей ожидает потепление: температура поднимется выше нормы на семь градусов. Оттепель продлится в Москве как минимум до среды.

Теги
РоссияАрхангельская областьВологодская областьЛенинградская областьМурманская областьКарелияКомиКрымНовгородская областьПензенская областьПсковская областьСаратовская областьНенецкий автономный округВильфанд, Роман Менделевич
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