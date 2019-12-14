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Убийство Павла Шеремета

МВД Украины: супруги Грищенко в деле об убийстве Шеремета пока имеют статус свидетелей

Кроме того, их подозревают в подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Участники силовой операции в Донбассе, супруги Инна и Владислав Грищенко, которых в четверг первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль назвал среди подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета, в этом деле находятся пока в статусе важных свидетелей. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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"Сейчас супруги Грищенко фигурируют лишь как лица, которые могут владеть определенной информацией", - сказал он в эфире украинского "Общественного телевидения". При этом, по словам Шевченко, их подозревают в подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области. "Мы и начали с того, что на обвинение по делу Шеремета вышли из-за внимания к покушению на бизнесмена в городе Косов. В частности, из-за того, что там было очень похожее взрывное устройство", - уточнил он.

В четверг украинские правоохранительные органы объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине. Печерский районный суд Киева на заседании, которое началось в пятницу и продлилось до утра субботы, постановил взять Антоненко под стражу на два месяца. Такая же мера пресечения избрана для Кузьменко, которая, как считает следствие, и установила в машине журналиста взрывное устройство. Дугарь суд отправил под домашний арест.

Теги
УкраинаУбийство Павла ШереметаШеремет, Павел Григорьевич
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