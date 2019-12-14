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Новый год и Рождество - 2020

В Музее Победы прошел предновогодний праздник для семей росгвардейцев

Для гостей праздника была организованна программа с участием Деда Мороза

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии с семьями, кадеты и дети погибших военнослужащих и сотрудников приняли участие в предновогоднем празднике, состоявшемся в субботу в Музее Победы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Для гостей мероприятия была организованна программа с участием Деда Мороза. Вместе со сказочными героями, детскими вокальными и танцевальными коллективами, зимний волшебник поздравил всех зрителей с Новым годом. Завершилась театрализованная программа флэшмобом. Артисты ансамбля песни и пляски Росгвардии, росгвардейцы с семьями, дети погибших военнослужащих и сотрудников, кадеты Московского президентского училища имени М.А. Шолохова Войск национальной гвардии РФ, всего около 2 тыс. человек, исполнили самую популярную и любимую новогоднюю песню - "В лесу родилась елочка", - рассказал он.

По его словам, затем гостям музея предложили пройти исторический квест "Елка Победы. Новая миссия". Ребятам предстояло разгадать секретные шифровки, изучить семафорную азбуку, преодолеть сложный лабиринт, обезвредить вражеские ловушки и помочь Деду Морозу найти верный путь на легендарную Елку 1945 года. "Ребята погрузились в атмосферу времен Великой Отечественной войны, узнали о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев. В конце программы каждого из них ждал новогодний подарок", - отметил представитель Росгвардии.

По его словам, это не первый совместный проект Росгвардии и Музея Победы. "Ранее сотрудники и военнослужащие войск национальной гвардии участвовали в флешмобе с исполнением легендарной песни "Катюша", которой исполнилось 80 лет. Также стал традиционным старт от "Вечного огня" музея автопробега Росгвардии "Вахта памяти", посвященного великой Победе. И следующий юбилейный год Победы не станет исключением. Сейчас идут подготовительные работы по организации автопробега Росгвардии на территории федеральных округов", - сказал Валерий Грибакин.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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