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СПбГУ предложил провести летнюю школу для студентов из Южной Кореи и КНДР

Руководство вуза также договорилось с корейскими партнерами о разработке плана к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, а также к 10-летнему юбилею работы форума ДРРК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет планирует организовать летнюю школу для студентов из Республики Корея и КНДР. С таким предложением выступил ректор СПбГУ Николай Кропачев на встрече в Сеуле с послом РФ в Республике Корея Андреем Куликом, президентом Корейского фонда Ли Гыном и экс-послом Республики Корея в России У Юн Гыном, сообщили в субботу в пресс-службе вуза.

"Мы могли бы провести в Петербурге летнюю школу, пригласив туда студентов из Южной и Северной Кореи. Мы готовы такую школу организовать. Кроме того, так как Корея разделилась на две части давно, сегодня в языках севера и юга можно наблюдать определенные различия - этот вопрос мог бы стать темой для серьезного лингвистического исследования", - приводят слова Кропачева в пресс-службе. Ректор СПбГУ также является председателем российского координационного комитета форума "Диалог Россия - Республика Корея" (ДРРК) - форума гражданских обществ России и Республики Корея.

Отмечается, что в ходе встречи также прозвучало предложение дублировать на русский язык несколько фильмов, созданных по книгам корейской писательницы Пак Кённи. В СПбГУ в 2018 году был установлен памятник этому автору.

Кроме того, руководство СПбГУ договорилось с корейскими партнерами о разработке плана к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, а также к 10-летнему юбилею работы форума ДРРК - оба отмечаются в 2020 году. Предполагается, что в программу войдут концерт оркестра корейских музыкантов в России, молодежный форум в одном из российских городов и отдельная сессия ДРРК в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Корейский фонд - публичная дипломатическая организация, деятельность которой направлена на реализацию образовательных проектов и исследовательских программ, связанных с корееведением.

СПбГУ считается крупнейшим центром корееведения в России - здесь более 120 лет назад начал работу первый в Европе преподаватель корейского языка. В настоящее время в вузе реализуются 20 образовательных программ с корейским компонентом, в рамках которых студенты не только изучают корейский язык, но и знакомятся с экономикой, юриспруденцией и культурой этой страны.

Теги
КНДРРоссияРеспублика Корея
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