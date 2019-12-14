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МИД предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в Индии из-за снегопадов

В штате Химачал-Прадеш ведется расчистка трасс

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов из-за снегопадов в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Соответствующее сообщение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Индия - снегопады в штате Химачал-Прадеш; заблокированы дороги, горнолыжные курорты; ведется расчистка трасс", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как ранее сообщил телеканал NDTV, сотни человек, в их числе порядка 170 студентов различных учебных заведений из штатов Махараштра и Раджастхан, были спасены в субботу спасателями на заваленных снегом дорогах в штате Химачал-Прадеш.

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