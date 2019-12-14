Родственники заинтересовались состоянием детей, мать которых хотела выкинуть дочь из окна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты комитета по социальной политике Санкт-Петербурга проверили состояние 12-летнего мальчика и двухлетней девочки, которую спасли утром в субботу, когда мать угрожала выбросить ее из окна. Здоровью детей ничего не угрожает, они не останутся одни - у них есть родственники, которые уже знают о сложившейся ситуации, сообщили ТАСС в комитете.

"Специалисты комитета по социальной политике связались с лечебным учреждением, куда поступили дети. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. У детей есть родственники, которые уже интересовались их состоянием. Органам опеки предстоит вести работу с родственниками", - сказала представитель комитета.

Инцидент произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Караваевской. В полицию поступила информация о том, что женщина в квартире на пятом этаже ведет себя неадекватно и кидает в окно вещи.

На место прибыл участковый и спасатели. В это время женщина угрожала сбросить в окно свою двухлетнюю дочь, чтобы "сделать ее ангелом".

Спасатели развернули под окнами дома батут, чтобы смягчить падение ребенка. В это время полицейский вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру и забрал ребенка у женщины. В квартире в момент инцидента также находился ее 12-летний сын.

Детей и женщину после инцидента передали врачам.