Дрозденко: арест главы "Метростроя" не скажется на строительстве станции в Кудрове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что арест гендиректора петербургского "Метростроя" Николая Александрова не скажется на строительстве и сроках сдачи новой станции метро в городе Кудрово (второй на территории области). Об этом Дрозденко сообщил журналистам.

"Мы общаемся не с конкретным человеком, когда говорим о строительстве станции метро. Это решение бюджета Санкт-Петербурга, это решение бюджета РФ, это, конечно, те подрядчики, которые будут метро строить", - сказал губернатор, отвечая на соответствующий вопрос.

Губернатор области добавил, что если власти Петербурга намерены в перспективе построить 30 новых станций подземки, то им необходима сортировочная станция метро, которая не может быть расположена на территории города.

"Необходим вынос станции в Ленинградскую область. Мы и предлагаем <...> выделить на Мурманском направлении 120-140 га [земли] для строительства этой станции. А если эта станция будет строиться, то станция "Кудрово" в любом случае появится, потому что невозможно не иметь промежуточную станцию перед выходом на поверхность [линии метро]", - отметил глава региона.

"Метрострой" участвовал в строительстве петербургской подземки, а также других крупных инфраструктурных проектах в городе. Также "Метрострой" планировал принять участие в строительстве московского метро. Гендиректор компании Александров был задержан по уголовному делу о растрате, 10 декабря Дзержинский районный суд Петербурга заключил его в СИЗО. Вместе с Александровым до февраля арестованы двое предполагаемых сообщников, никто из троих фигурантов свою вину не признал.

Уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.

Метро в городе Кудрово

Станцию "Кудрово" планируют построить к 2025 году, она станет второй станцией Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после станции "Девяткино"). Станция поможет решить транспортные проблемы быстрорастущего города Кудрово с населением до 50 тысяч человек. Многие жители Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро - "Улица Дыбенко" - расположена в двух километрах от города.