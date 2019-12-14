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Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

V съезд общественной организации посетил помощник президента России Владислав Сурков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД). Он проходил в зале "Жуков" Музея Победы в Москве. Мероприятие посетил помощник президента России Владислав Сурков.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель организации Александр Бородай, на съезде был представлен отчет о работе союза. В частности, открыто уже 49 отделений СДД, а его численность достигла 14,5 тыс. человек. "98% из них принимали непосредственное участие в боевых действиях", - уточнил Бородай.

"Вылечено 354 раненых, 141 человек получили психологическую помощь, 343 добровольцам оказана помощь медикаментами", - указано в материалах съезда. Кроме того, 80 человек получили необходимое протезирование. Как отметил Бородай, среди других важных задач СДД стоят организация экономических проектов и трудоустройство добровольцев. "Среди них есть люди с очень высокой квалификацией", - обратил внимание он.

"За время деятельности союза трудоустроено более 1630 добровольцев, организованы праздники для 2116 детей, в общеобразовательных учреждениях проведено более 550 "уроков мужества". На международных кинофестивалях силами союза представлено 26 документальных фильмов о Донбассе", - отметили в организации.

Еще одним аспектом работы союза остается увековечивание памяти о погибших защитниках Донбасса, для чего с 2018 года открыт сайт "Помни Донбасс". На данном ресурсе записаны истории уже о почти 900 добровольцах. "Идет очень сложная и кропотливая работа, иногда об убитом известен только позывной, опрашиваем людей, с которыми он служил", - подчеркнул Бородай, добавив, что в ноябре этого года удалось вернуть на родину тела четырех добровольцев.

Теги
УкраинаРоссияСурков, Владислав Юрьевич
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