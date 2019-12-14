Представительница Ямайки стала "Мисс мира 2019"

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне. Обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько, представлявшая на конкурсе РФ, была одной из 12 полуфиналисток, однако не оказалась среди пяти девушек, вышедших в финал.

Второе место досталось темнокожей француженке Офели Мезино, третье - представительнице Индии Суман Ратансингх Рао.

Новой обладательнице короны "Мисс мира" 23 года. Она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Именно последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал. Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) I have nothing ("У меня ничего нет").

"Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня", - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы.

Старейший из проводящихся в мире конкурсов красоты в этом году вернулся в британскую столицу, где в 1951 году была коронована первая "мисс мира" - шведская модель Кикки Хоканссон (1929-2011). Юбилейный 70-й конкурс "Мисс мира" в следующем году будет принимать Таиланд. Как заявляют организаторы "Мисс мира", цель конкурса - "поддержание мира на всей планете, создание образа выдающейся женщины и оказание поддержки детям, страдающим от голода и различных заболеваний".

В 2018 году обладательницей короны "Мисс мира" стала мексиканка Ванесса Понсе. Представительницы России одерживали победу в конкурсе дважды: в 1992 году в Сан-Сити (ЮАР) титул "Мисс мира" завоевала Юлия Курочкина, а в 2008 в Йоханнесбурге (ЮАР) - Ксения Сухинова.

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