Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка выставили на торги по банкротству

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Квартира и земельный участок на общую сумму около 115 млн рублей, принадлежащие бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, выставлены на торги по банкротству, сообщил в субботу ТАСС источник из окружения бизнесмена.

"На торги по банкротству выставлены объекты недвижимости, принадлежащие Тельману Исмаилову. Среди них квартира в Заречье в Одинцовском районе Московской области и земельный участок в Сколково общей площадью около 2,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, начальная стоимость двухъярусной квартиры Исмаилова в жилом комплексе "Тихомирово" в Заречье составляет почти 65 млн рублей, а участок в Сколково - около 50 млн рублей.

Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. Его брат Рафик Исмаилов содержится под стражей в России, ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. Уголовное дело в отношении него слушается в Московском областном суде. Еще один брат Тельмана Исмаилова Вагиф скрывается от следствия за границей.

По версии следствия, Тельман Исмаилов разработал план убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-моторс" Юрия Брилева совместно со своими братьями, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать оружие преступления.