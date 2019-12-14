В Великом Новгороде назвали призеров чемпионата "Молодые профессионалы" по 47 компетенциям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Эксперты определили лучших участников четвертого в Новгородской области чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по 47 компетенциям, 20 из которых в этом году были включены в соревнования впервые. Около 200 участников стали обладателями дипломов и медалей победителей и призеров, сообщила первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина в субботу во время открытия церемонии награждения.

IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" собрал в два раза больше участников, чем прошлые областные соревнования, - порядка 500 конкурсантов. Увеличилось также количество компетенций, по которым соревновались студенты - с 27 до 47. Среди новых направлений были такие, как "Проектирование нейроинтерфейсов" (предполагает настройку и программирование устройств), "Промышленная робототехника" и другие.

"Сегодня в этом большом зале не хватает мест для всех, кто принимал участие в нашем четвертом чемпионате ["Молодые профессионалы"]. У вас большое и перспективное будущее, у нас более 200 медалей", - сказала Минина, открывая церемонию.

Соревнования стартовали 10 декабря и проходили на 13 площадках в трех городах Новгородской области: в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе. Одна из награжденных участниц чемпионата Анна Герасимова, выступившая в компетенции "Преподавание музыки в школе", отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что три дня соревнований для нее прошли напряженно. "Порядка 15 часов мы провели на [конкурсной] площадке, я учусь по специальности "Теория музыки", и для меня многие вещи были не очень близки, например, танец. Нам (команде Анны) пришлось научиться танцевать, потренировать режиссерские навыки, программные технологии изучать, сделать видеоклип", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что самым непростым заданием для нее и всей команды оказалось организовать урок музыки в школе в последний день соревнований. "Когда нас спросили в последний день соревнований, хотели бы мы снова поучаствовать, мы все сказали, что да. Очень интересно, нас было пять человек [в команде], мы все сдружились, хотя абсолютно разные. Мы потратили очень много времени на подготовку, ведь нам нужно было, к примеру, за 15 секунд отгадать, что звучит за музыка, назвать композитора произведения и так без перерывов 20 произведений. Если хотя бы одно не угадали - не засчиталось бы вообще ничего", - добавила участница чемпионата.

Оценивали работы участников соревнований порядка 500 экспертов. Это специалисты новгородских предприятий, преподаватели образовательных учреждений, предприниматели. Также в IV региональный чемпионат были включены компетенции для соревнований новгородцев старше 50 лет - блок для них назван "Навыки мудрых".

Новгородская область в движении WorldSkills

В 2021 году в Великом Новгороде запланировано проведение национального финала чемпионата WorldSkills Russia. По словам министра образования области Евгении Серебряковой, новгородские школьники и студенты колледжей примут участие в 62 из 76 компетенций, а основной площадкой станет будущая Новгородская техническая школа, которая должна быть построена к 2021 году. Ожидается, что в регион приедут более 2 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года.