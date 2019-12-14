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В Москве подвели итоги "Стартап-экспедиции"

Победителем стал проект "Айгер" из Владивостока - конструктор сайтов с искусственным интеллектом для предпринимателей малого бизнеса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Итоги "Стартап-экспедиции" - инициативы по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке - подвели в субботу в Москве. Первое место занял конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта команды из Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий, который выступает организатором мероприятия.

"Стартап-экспедиция" - крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. В рамках нее представители институтов развития посетили все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали на конкурс около 100 перспективных проектов.

"Первое место занял проект "Айгер" из Владивостока. Он получил главный приз - путевку на участие в акселерационной программе "Б8" Фонда развития инноваций Якутии с возможностью получить финансирование на сумму до 2 млн рублей, участие в конференции Startup Village 2020, сертификат АНО "еНано" на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов", - сказал собеседник агентства.

"Айгер" - это конструктор сайтов с искусственным интеллектом для предпринимателей малого бизнеса, которые не умеют создавать продающие сайты, но хотят получать новых клиентов с помощью интернета. Конструктор позволит им создать такой сайт без опыта в веб-разработке. В отличие от других проектов, "Айгер", благодаря искусственному интеллекту, помогает создавать сайты с прогнозируемой эффективностью.

Второе место занял проект Hileg Agile из Хабаровска - первый российский бионический протез голеностопного сустава, разработанный с применением технологий машинного обучения. Третье место получил проект "Мобильный телефон в системах управления доступом". Команда из Якутии создала приложение, которое позволяет управлять электронными замками с помощью мобильного телефона.

Авторы этих проектов получили сертификаты на прохождение любого обучающего курса, а также были приглашены участвовать в "Менторском клубе" Дальневосточного фонда высоких технологий - программе поддержки новых проектов, которая предполагает работу с наставниками.

О конкурсе

"Стартап-экспедиция" стартовала в сентябре 2019 года и охватила все 11 регионов Дальнего Востока. Организаторы получили 195 заявок на конкурс, 91 проект был рассмотрен. Финалистов пригласили для дальнейшей работы с наставниками.

Организаторами "Стартап-экспедиции" выступили правительство Якутии, ДФВТ, коворкинг Sreda. Партнерами конкурса стали фонд "Сколково" и образовательный проект АНО "еНано" (группа Роснано).

Теги
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