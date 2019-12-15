В Генконсульстве России в Нью-Йорке прошел новогодний мюзикл для семей соотечественников

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Более ста русскоязычных детей и их родители были приглашены в субботу в Генконсульство РФ в Нью-Йорке на новогоднюю музыкальную сказку "В царстве славного Салтана". Один из самых известных детских коллективов Нью-Йорка - студия "Золотой петушок" под руководством Ирины Загорновой - представила мюзикл по мотивам сказки А. С. Пушкина, в котором прозвучали русские народные песни.

Музыкальное представление продолжили, по традиции, сказочные герои Снегурочка и Дед Мороз, с которыми малыши исполняли новогодние песни, плясали и кружили хороводы, проводили конкурсы и игры.

"Новогодняя елка проводится в Генконсульстве ежегодно, но в этом году к нам пришли не только дети дипломатических, консульских работников, семей соотечественников, но и, в первую очередь, лучшие ученики воскресных школ, победители олимпиад и различных конкурсов по русскому языку, культуре и истории России, - пояснила вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова. - Особо приятно, что артисты "Золотого петушка" - это дети, уже рожденные в США, но которые настолько хорошо знают и любят русские традиции и фольклор, что именно они, русскоязычные американцы, представляли их зрителям. В спектакле, например, согласно сюжету, устраиваются две свадьбы, и каждая из них была проведена в соответствии с обрядовыми русскими народными обычаями".

После праздника дети получили конфетно-шоколадные наборы, сделанные в России.

Организаторы праздника - активисты общества "Русская молодежь Америки". По окончании представления в Генконсульстве РФ они навестили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с новогодними праздниками, подарили подарки.