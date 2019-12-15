Первая за семь лет месса прошла в восстановленном армянском храме в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 15 декабря. /ТАСС/. Первая за семь лет месса прошла в армянском храме Сорока мучеников, восстановленном после его разрушения боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) четыре года назад.

Боевики ИГ подорвали церковь Сорока мучеников в апреле 2015 года. Они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели, здание церкви было разрушено на 70%. Восстановление храма, построенного в XV веке, финансировалось за счет пожертвований армянской общины Алеппо. Церковь была освящена 30 марта этого года одним из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикосом Великого дома Киликии Арамом I, резиденция которого находится в Ливане.

На мессе в воскресенье в храме освящают воду, играет орган, хоры подхватывают шараканы - средневековые песенные молитвы на староармянском языке. После службы каждому посетителю храма давали с собой облатку - небольшой кусок ритуального пресного хлеба, символизирующий плоть Христову.

"Мы безумно счастливы, что нам вернули нашу церковь. Этот храм занимает особое место в наших сердцах. И то, что сегодня произошло, - настоящее счастье для всех людей здесь", - делится впечатлениями с журналистами Лара, жительница Алеппо.

Еще одна местная жительница Такухи Саакян вспоминает, что в этом храме служил ее супруг, венчались их дети. "А я помню, как впервые пришла сюда ребенком. Это было очень давно, сейчас мне уже 70 лет. Я помню, как святой отец обручил нас с моим будущим мужем", - рассказывает жительница города Хасми Касаарян.

Одна из самых крупных общин

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в арабской стране, она насчитывала около 110 тыс. человек. В основном ее члены проживали в Алеппо (60 тыс. человек), Дамаске (7 тыс.), Латакии, Кассабе и Эль-Камышлы. После начала кризиса, по некоторым оценкам, Сирию покинули свыше 90 тыс. армян. Согласно данным МИД Армении, республика предоставила убежище более 22 тыс. сирийских граждан.

Киликийский католикосат ААЦ (католикосат Великого дома Киликии) - административно независимый, но при этом признающий "первенство чести" Верховного патриарха и католикоса всех армян, резиденция которого расположена в Эчмиадзинском монастыре в Армении. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре.