Роспотребнадзор рекомендует отказаться от салатов с майонезом на Новый год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Праздничные блюда для новогоднего стола должны быть не жирными и легкоусвояемыми. При выборе салатов предпочтение следует отдать тем, которые не содержат в составе майонез или растительное масло, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Блюда должны быть легкоусвояемыми, не жирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что такой выбор обусловлен тем, что новогодняя трапеза, как правило, организуется в ночное время, когда организм привык отдыхать, и работа пищеварительной системы значительно замедлена. "В качестве мясного блюда лучше отдать предпочтение запеченному или тушеному мясу птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). И, конечно, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта", - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что лучше избегать на столе продуктов без термической обработки из-за большой нагрузки на органы пищеварения, а также риска отравления. "Так, например, употребление сырой замороженной рыбы-строганины и плохо обработанных зелени и овощей может привести к заражению гельминтами, недостаточно прожаренное или проваренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия", - пояснили в Роспотребнадзоре.