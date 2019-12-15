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Глава ЕАО хочет привлечь участников "Территории действий" к управлению регионом

В кадровом резерве региона находится порядка 300 молодых специалистов

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Участники регионального проекта "Территория действий" станут кадровым резервом для обновления команды управления в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в интервью ТАСС заявил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

"Любому управленцу всегда не хватает хотя бы одной составляющей: времени, денег или кадров. Мы должны обеспечить [область] высококвалифицированными кадрами. Мы уже в течение нескольких лет на территории проводили масштабные мероприятия, связанные с подбором молодых кадров, в первую очередь это проект "Территория действий". В области порядка 300 молодых людей в кадровом резерве, которые уже себя реализовали на территории", - сказал Гольдштейн.

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Он отметил, что в основном кадры в правительстве области будут обновляться из резерва "Территории действия".

"Территория действий" - это региональный проект, ориентированный на вовлечение молодежи в социальные практики и деятельность органов самоуправления через воспитание гражданской ответственности, обучение управленческим, социальным и политическим технологиям.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил сенатора Гольдштейна врио руководителя региона. Правительство Еврейской автономной области в пятницу сложило полномочия.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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