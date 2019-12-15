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Гольдштейн будет добиваться выделения ЕАО компенсаций за поврежденные паводком огороды

Компенсации могут получить почти 3,8 тыс. жителей ЕАО

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн намерен добиваться применения особого порядка выплаты компенсаций за уничтоженные паводком огороды жителей.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых.

"Выплаты пострадавшим гражданам идут. Будем решать вопрос по выплате за уничтоженные огороды. По Тулуну [в Иркутской области] это было сделано в особом порядке, мы хотим договориться, чтобы такой же особый порядок был применен к ЕАО", - сказал Гольдштейн.

На выплаты из федерального бюджета области выделили более 800 млн рублей, уточнили агентству в областном правительстве. По информации властей, если решение о поддержке граждан, потерявших огороды, примут, воспользоваться ею смогут почти 3,8 тыс. жителей ЕАО.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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