Выживший после обрушения дома в Магнитогорске Ваня Фокин завершил курс реабилитации

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Выживший под обрушившимся 31 декабря 2018 года домом в Магнитогорске Ваня Фокин, которого спасатели обнаружили спустя 35 часов на морозе между обломками стены, завершил четвертый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице. Благодаря ему ребенок обрел новые двигательные навыки, сообщила ТАСС мама мальчика Ольга Фокина.

"У нас завершился четвертый курс реабилитации. После нее Ванечка стал намного активнее, уже довольно быстро умеет передвигаться, хотя еще совсем недавно не мог даже правильно ножку вверх поднимать. Врачи сказали, что проводимость нерва на ножке, который был поврежден из-за длительного сдавливания, стала намного выше, нерв медленно, но восстанавливается", - сказала мама мальчика.

Она уточнила, что за текущий год ребенок прошел четыре курса реабилитации, каждый из которых длился 14 дней. Благодаря им, в октябре Ваня, которому сейчас 1 год 10 месяцев, сделал свои первые шаги. Реабилитация включает в себя массаж, ЛФК, физиолечение, а также занятия на аппарате "Корвит" - подошвенном имитаторе ходьбы. "Мы надеемся, что Ванечка восстановится полностью, но когда именно это произойдет, сложно сказать, прогнозы по срокам давать сложно", - сказала Фокина.

Следующий курс реабилитации мальчик будет проходить уже дома, в Магнитогорске.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.