Задержанные из-за тумана в Омске рейсы прибыли в аэропорт назначения

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Все шесть рейсов, задержанных в разных городах на несколько часов из-за тумана в Омске, прибыли в аэропорт назначения. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в справочной омского аэропорта.

"Все рейсы прибыли", - сказали в справочной.

Из-за тумана в Омске рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Азимут" из Москвы и Ростова-на-Дону были направлены в Тюмень, а московские рейсы авиакомпаний S7, "Северный ветер" и "Аэрофлот" - в Новосибирск. Рейс компании "Нордстар" из Красноярска был отправлен в сибирский город с задержкой примерно на час.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы, направленные на запасные аэродромы, прибыли в Омск с задержкой от 4 до 7 часов.