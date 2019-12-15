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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Подсветку будут включать каждую ночь после открытия железнодорожного движения
Крымский мост Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Описание
Крымский мост
© Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами. Тестирование освещения по всей длине моста проведено в ночь на воскресенье, сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в Facebook.

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"[Мост] примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут",- сказано в сообщении. На странице размещены фотографии подсвеченного арочного участка и всего Крымского моста.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение началось осенью того же года. Пассажирское железнодорожное движение планируется открыть в конце 2019 года, грузовое - в июне 2020 года.

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