Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами. Тестирование освещения по всей длине моста проведено в ночь на воскресенье, сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в Facebook .

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"[Мост] примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут",- сказано в сообщении. На странице размещены фотографии подсвеченного арочного участка и всего Крымского моста.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение началось осенью того же года. Пассажирское железнодорожное движение планируется открыть в конце 2019 года, грузовое - в июне 2020 года.