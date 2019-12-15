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В России за год зафиксировали более 200 нарушений прав журналистов

Среди них - случаи, которые расценены как близкие к цензуре, отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 200 нарушений прав российских журналистов зафиксированы в разных регионах страны в 2019 году. Об этом в воскресенье сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Много проблем остается у российских журналистов. Мы каждый день получаем информацию со всех регионов страны. От нашего центра мониторинга мы каждый день получаем информацию о том, что журналистам угрожают <...> По нашим данным, в этом году выявлен 201 случай нарушения прав журналистов. Среди них - случаи задержания журналистов на разнообразных митингах, а также случаи, которые расценены как близкие к цензуре", - сказал Соловьев на мероприятии в честь Дня памяти погибших журналистов, который ежегодно отмечается в России, начиная с 1991 года.

Соловьев отметил, что, по данным Международной Федерации журналистов, в этом году в мире погибли 49 журналистов, больше всего - на Ближнем Востоке и Латинской Америке. "К счастью, в России в этом году не зарегистрированы случаи гибели журналистов при исполнении служебных обязанностей", - заметил он.

Соловьев также напомнил, что в сентябре вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках, инициированный Союзом, предусматривающий компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью. Кроме того, были запущены бесплатные курсы "Рубеж" для обучения журналистов работе в режиме чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в комментарии для ТАСС отметил, что даже в мирное время профессионализм и честность журналиста могут создать угрозу его благополучию и безопасности, не говоря уже о военных корреспондентах, всегда готовых к личному риску. "Традиции современной российской военной журналистики были заложены еще в годы Великой Отечественной войны, когда военкоры, нередко находясь на передовой, запечатлевали трагедию и триумф нашего народа. Более 1,5 тыс. советских журналистов отдали свою жизнь на фронте. Среди них - Аркадий Гайдар, Павел Трошкин, Али Карнай, - подчеркнул Нарышкин. - В наши дни стремление донести до людей правдивую информацию все так же побуждает журналистов отправляться в "горячие точки", освещать вооруженные конфликты, вести прямые эфиры из-под обстрелов. Иногда они, к сожалению, становятся случайными жертвами чужих войн. Вечная память нашим современникам - журналистам Игорю Корнелюку, Антону Волошину, Анатолию Кляну и Андрею Стенину, трагически погибшим на Украине".

О дате

Согласно информации Союза, с 1990 года около 300 отечественных журналистов погибли при исполнении профессионального долга. По данным Фонда защиты гласности, за 1991-2018 годы этот показатель составляет 265 человек. Среди наиболее громких случаев - гибель корреспондента газеты "Московский комсомолец" Дмитрия Холодова в редакции издания при взрыве самодельной мины-ловушки (1994, Москва), убийства генерального директора Общественного российского телевидения Владислава Листьева в подъезде его дома (1995, Москва), главного редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной (1998, Элиста, Республика Калмыкия), обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской в подъезде ее дома (2006, Москва), гибель специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукооператора ВГТРК Антона Волошина в 2014 году на юго-востоке Украины и другие.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияСоловьев, Владимир Геннадиевич
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