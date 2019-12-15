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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

В Киевском патриархате опровергли заявления ПЦУ о его официальной ликвидации

Незаконные решения выполняться не будут, заявили в юридическом отделе УПЦ КП

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отрицает, что организация была юридически ликвидирована. Соответствующее заявление юридического отдела УПЦ КП опубликовали в воскресенье ряд украинских СМИ.

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"Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации (о ликвидации КП) в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не имеет. Ни ей, ни ее основателем - Поместным Собором, решение о прекращении (деятельности) не принималось", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП назвали юридически ничтожными действия главы другой непризнанной большинством поместных церквей структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, который через представителей Минкульта Украины самостоятельно внес данные о прекращении деятельности КП в реестр. "Внесение ведомостей в Госреестр заявителями от другого юридического лица является очевидно незаконным, а следовательно не может считаться достоверным", - сказано в заявлении. В организации подчеркнули, что решения, направленные на "лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским патриархатом", выполняться не будут.

14 декабря глава ПЦУ Епифаний объявил об официальной ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
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