В Киевском патриархате опровергли заявления ПЦУ о его официальной ликвидации

"Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации (о ликвидации КП) в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не имеет. Ни ей, ни ее основателем - Поместным Собором, решение о прекращении (деятельности) не принималось", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП назвали юридически ничтожными действия главы другой непризнанной большинством поместных церквей структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, который через представителей Минкульта Украины самостоятельно внес данные о прекращении деятельности КП в реестр. "Внесение ведомостей в Госреестр заявителями от другого юридического лица является очевидно незаконным, а следовательно не может считаться достоверным", - сказано в заявлении. В организации подчеркнули, что решения, направленные на "лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским патриархатом", выполняться не будут.

14 декабря глава ПЦУ Епифаний объявил об официальной ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.