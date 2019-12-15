В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать чай

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Международный день чая советует потребителям внимательно читать сведения о продукте на упаковке и не оставлять заварку на несколько дней. Памятка размещена в воскресенье на сайте ведомства.

"Настой напитка, приготовленного из качественного сырья, обладает высокой прозрачностью, ярким темным, однородным цветом, нежным ароматом и терпким вкусом. Запахи гари, плесени и сырости - признаки некачественного чая", - говорится в сообщении.

При покупке необходимо обратить внимание на целость упаковки и полноту сведений на маркировке.

"Максимально сохранить вкусовые и биологически активные вещества чая, позволит правильное приготовление настоя, которое отличается в зависимости от вида чая", - рекомендует Роспотребнадзор. Черный чай, пуэр и улун нужно заваривать водой температурой около 90 градусов. Для зеленого и белого чая требуется температура не выше 75-80 градусов.

Заваривать чай кипятком не рекомендуется, так как напиток получится слишком горьким. Также не стоит готовить заварку впрок, несколько дней разбавляя ее горячей водой. "Приготовленный таким способом напиток, не только лишается аромата и антиоксидантных свойств, но и становится питательной средой для потенциально болезнетворных бактерий", - отмечают в Роспотребнадзоре.